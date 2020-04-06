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    HaberlerEge Haberleri Oran, pazar denetiminde
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    06.04.2020 - 00:03 |

    Oran, pazar denetiminde

    Oran, pazar denetiminde

    Koronavirüsle mücadele kapsamında zabıta ekipleriyle birlikte pazarda denetim yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, vatandaşa maske dağıttı, gerekli uyarılarda bulundu. Semt pazarlarına yeni uygulama getirdiklerinin altını çizen Başkan Oran, giriş ve çıkışlarda zabıta ekiplerinin vatandaşların ateşini ölçtüğünü, yüksek ateş tespit edilen kişilerin de en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini söyledi. Yine giriş çıkışlarda vatandaşların ellerine dezenfektan sıkıldığını ve maske dağıtımı yapıldığını belirten Başkan Oran, “Bugünler de geçecek, yine her şey güzel olacak, hep birlikte başaracağız” dedi.

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