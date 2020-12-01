‘Ordumuza güvenimiz tam’

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamalarını şiddetle kınadıklarını vurguladı. Kırkpınar, “Kahraman ordumuz için ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP’li Ali Mahir Başarır’ı kınıyorum. Özellikle son zamanlarda, askerimizden, öğretmenlerimize kadar tüm değerlerimiz, hedef alınmıştır. Bu malayani yaklaşımları yüce Türk milleti elbette mahkum edecektir. Bizim hükümet olarak milletimizin huzuru ülkemizin güvenliği için mücadele eden Kahraman ordumuza güvenimiz ve desteğimiz her zaman tamdır” dedi.