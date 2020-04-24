‘Ören için katkı yapmaya hazırım’

Milas’ın Ören Mahallesi’ne yerleşen sanatçı Seda Sayan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. Milaslıların ilgisinden memnun kaldığını belirten Sayan, “Türkiye’nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz, Ören için yapılacak her türlü tanıtımda ben de destek olmak isterim” dedi. Sayan’ın artık bir Milaslı olduğunu dile getiren Başkan Tokat, “Uzun vadeli stratejik planlamalarımız içinde, Ören’i spor turizm alanı olarak hazırlama çalışmamız var. Böylelikle 12 ay turizmden yararlanılabilecek. Hep birlikte, Ören’in tanıtımı için güzel projeler üretebiliriz” dedi.