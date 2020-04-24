24.04.2020 - 00:04 |
‘Ören için katkı yapmaya hazırım’
Milas’ın Ören Mahallesi’ne yerleşen sanatçı Seda Sayan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. Milaslıların ilgisinden memnun kaldığını belirten Sayan, “Türkiye’nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz, Ören için yapılacak her türlü tanıtımda ben de destek olmak isterim” dedi. Sayan’ın artık bir Milaslı olduğunu dile getiren Başkan Tokat, “Uzun vadeli stratejik planlamalarımız içinde, Ören’i spor turizm alanı olarak hazırlama çalışmamız var. Böylelikle 12 ay turizmden yararlanılabilecek. Hep birlikte, Ören’in tanıtımı için güzel projeler üretebiliriz” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.