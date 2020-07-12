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    HaberlerEge Haberleri Ören’e sağlık kabini ve bebek bakım odası
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    12.07.2020 - 00:03 |

    Ören’e sağlık kabini ve bebek bakım odası

    Yaz sezonuyla birlikte Burhaniye’nin turist ağırlayan en önemli alanlarının başında gelen Ören’de, yaşanılacak sağlık sorunları ve bebek bakımı için sağlık kabini hizmete açıldı.

    Ören’e sağlık kabini ve bebek bakım odası

    Gerek plajda, gerekse çarşıda yaşanılacak sağlık sorunlarında ilk müdahalenin yapılacağı kabin, haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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