14.06.2020 - 00:00 |
‘Organizasyona hazırız’
FIBA Europe Cup’ta adını son 4 takım arasına yazdıran ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oynanamayan Final Four’u sabırsızlıkla bekleyen Pınar Karşıyaka, gözünü yarın Münih’te toplanacak FIBA toplantısına çevirdi.
Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, eylül ayına ertelenen sezonun sağlıklı bir şekilde sonuna kadar oynanması gerektiğini ve hedeflerinin hak ettikleri kupaya uzanmak olduğunu açıkladı. Çınar, “Europe Cup’ta sezonun tamamlanmasına yönelik takip ve ısrarımız devam etmekte. FIBA Europe Cup Final Four’u düzenleme konusunda isteğimiz de var, organizasyonu düzenleyecek gücümüz de. Organizasyonun bütününde ulaşımdan konaklamaya birçok detayı düşünerek görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. FIBA Europe Cup’ta amacımız, sezonun sağlıklı bir şekilde sonuna dek oynanmasını sağlamak ve hak ettiğimize inandığımız kupaya uzanmak” diye konuştu.
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