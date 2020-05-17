BİST99.7680.57EURO 7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Örnek davranışı Tuncel ödüllendirdi
    ABONE OL
    17.05.2020 - 00:01 |

    Örnek davranışı Tuncel ödüllendirdi

    Söke’nin Atatürk Mahallesi cumartesi pazaryerinde yolda bulduğu, içinde bin 600 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştıran Gülser Türkmen’in örnek davranışı, Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından ödüllendirildi.

    Örnek davranışı Tuncel ödüllendirdi

     İki çocuk annesi Türkmen’i makamında ağırlayan Tuncel, “Kendi şahsım adına bir hediye takdim etmek istiyorum. Sizler gibi insanların bu toplumda yaşadığını ve var olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sökeliler adına size çok teşekkür ediyorum” dedi. Tuncel, geçim sıkıntısın çeken Türkmen’e destek sözü de verdi.

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
    daha fazla video için
    Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    Sıradaki Haber