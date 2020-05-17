Örnek davranışı Tuncel ödüllendirdi

İki çocuk annesi Türkmen’i makamında ağırlayan Tuncel, “Kendi şahsım adına bir hediye takdim etmek istiyorum. Sizler gibi insanların bu toplumda yaşadığını ve var olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sökeliler adına size çok teşekkür ediyorum” dedi. Tuncel, geçim sıkıntısın çeken Türkmen’e destek sözü de verdi.