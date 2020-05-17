17.05.2020 - 00:01 |
Örnek davranışı Tuncel ödüllendirdi
Söke’nin Atatürk Mahallesi cumartesi pazaryerinde yolda bulduğu, içinde bin 600 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştıran Gülser Türkmen’in örnek davranışı, Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından ödüllendirildi.
İki çocuk annesi Türkmen’i makamında ağırlayan Tuncel, “Kendi şahsım adına bir hediye takdim etmek istiyorum. Sizler gibi insanların bu toplumda yaşadığını ve var olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sökeliler adına size çok teşekkür ediyorum” dedi. Tuncel, geçim sıkıntısın çeken Türkmen’e destek sözü de verdi.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.