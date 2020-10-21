ÖRNEK DÖNÜŞÜM

170 konut ve 20 işyeri inşa etmek üzere bölgedeki 41 yapının yıkımını başlatan Soyer, “İzmir’de belki de Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar yerel ve yerinde dönüşüm yapılıyor. Biz insanların komşularını seçme hakkını koruyarak, yani yaşam kültürünün aynı kalmasına dikkat ederek kentsel dönüşüm yapıyoruz. Türkiye’deki en başarılı kentsel dönüşüm uygulaması İzmir’de yapılıyor. Ege Mahallesi’ndeki süreç devam ediyor. Örnekköy’de üçüncü ve dördüncü etaplar sırada. Canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.