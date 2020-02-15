‘Ortak zemin oluştu İzmir kazanacak’

Son olarak ağırlıklı olarak meslek odaları temsilcilerini ve basından isimleri ağırlayan Sürekli, tespitleri dinledi. Ortak akıl zemini oluşturduklarını ve verim aldıklarını belirten Sürekli, “Biz, İzmir’de, İzmir’in kazanması için buluşturucu bir rol oynayalım dedik. Yeter ki İzmir kazansın. Yerinde ve hızlı çözümler üretmek önceliğimiz, ancak başkanların önerilerini de değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.