Oruç tutarken bağışıklığı korumaya da dikkat edin!
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs’ten korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, Ramazan Ayı’nda oruç tutarken uzun saatler aç kalınmasının bağışıklık sistemini olumsuz etkilememesi için iftar ve sahurda yenilenlere dikkat edilmesini önerdi.
Oruç tutmanın, sık aralıklarla ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalık yoksa, vücut için sağlıklı olduğunu ve doğru beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Korkut, “Uzun süreli açlık, vücuttaki kötü huylu metabolitlerin temizlenmesini sağlar” dedi. Vücudun uzun saatler aç kaldığını, bu yüzden oruç tutanların öğünlerini iftar, iftar sonrası ve sahur olmak üzere üç öğün olarak düzenlemesi gerektiğini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:
Sebzeye ağırlık verin
“Bu dönemde sebze ve protein ağırlıklı beslenilmeli. Özellikle pırasa, ıspanak, semizotu, enginar, kabak, karnabahar, soğan gibi sebzeleri iftar sofrasından eksik etmemeliyiz. Şeker ve karbonhidrat tüketimini azaltmalıyız. Şeker oranı az, yeşil elma, böğürtlen, ahududu, greyfurt gibi meyveler tüketebiliriz.”