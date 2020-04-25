Oruç tutarken bağışıklığı korumaya da dikkat edin!

Oruç tutmanın, sık aralıklarla ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalık yoksa, vücut için sağlıklı olduğunu ve doğru beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Korkut, “Uzun süreli açlık, vücuttaki kötü huylu metabolitlerin temizlenmesini sağlar” dedi. Vücudun uzun saatler aç kaldığını, bu yüzden oruç tutanların öğünlerini iftar, iftar sonrası ve sahur olmak üzere üç öğün olarak düzenlemesi gerektiğini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

Sebzeye ağırlık verin

“Bu dönemde sebze ve protein ağırlıklı beslenilmeli. Özellikle pırasa, ıspanak, semizotu, enginar, kabak, karnabahar, soğan gibi sebzeleri iftar sofrasından eksik etmemeliyiz. Şeker ve karbonhidrat tüketimini azaltmalıyız. Şeker oranı az, yeşil elma, böğürtlen, ahududu, greyfurt gibi meyveler tüketebiliriz.”