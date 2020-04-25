BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Oruç tutarken bağışıklığı korumaya da dikkat edin!
    ABONE OL
    25.04.2020 - 00:04 |

    Oruç tutarken bağışıklığı korumaya da dikkat edin!

    Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs’ten korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, Ramazan Ayı’nda oruç tutarken uzun saatler aç kalınmasının bağışıklık sistemini olumsuz etkilememesi için iftar ve sahurda yenilenlere dikkat edilmesini önerdi.

    Oruç tutarken bağışıklığı korumaya da dikkat edin!

    Oruç tutmanın, sık aralıklarla ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalık yoksa, vücut için sağlıklı olduğunu ve doğru beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Korkut, “Uzun süreli açlık, vücuttaki kötü huylu metabolitlerin temizlenmesini sağlar” dedi. Vücudun uzun saatler aç kaldığını, bu yüzden oruç tutanların öğünlerini iftar, iftar sonrası ve sahur olmak üzere üç öğün olarak düzenlemesi gerektiğini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

    Sebzeye ağırlık verin

    “Bu dönemde sebze ve protein ağırlıklı beslenilmeli. Özellikle pırasa, ıspanak, semizotu, enginar, kabak, karnabahar, soğan gibi sebzeleri iftar sofrasından eksik etmemeliyiz. Şeker ve karbonhidrat tüketimini azaltmalıyız. Şeker oranı az, yeşil elma, böğürtlen, ahududu, greyfurt gibi meyveler tüketebiliriz.”

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
    daha fazla video için
    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan 2020 Ramazan İmsakiyesi - Sahur (imsak) ve iftar vakti | Sahur saat kaçta, oruç, iftar ne zaman?'

    25 Nisan 2020 Ramazan İmsakiyesi - Sahur (imsak) ve iftar vakti | Sahur saat kaçta, oruç, iftar ne zaman?'

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Mahiyet Ne Demek? TDK'ya Göre Mahiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Mahiyet Ne Demek? TDK'ya Göre Mahiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Sıradaki Haber