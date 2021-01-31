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    HaberlerEge Haberleri Osmanlı dizileriyle saraçlık canlanıyor
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    31.01.2021 - 00:02 |

    Osmanlı dizileriyle saraçlık canlanıyor

    BALIKESİR’de, baba mesleği saraçlığı 45 yıldır sürdüren Halil Tuzluk, son dönemde televizyonlarda yayınlanan Osmanlı dönem dizilerinin ardından işlerinin açıldığını söyledi.

    Osmanlı dizileriyle saraçlık canlanıyor

    Eğer, kurluk, at başlığı, göğüslüğü ve üzengi imalatı yapan Tuzluk, son dönemdeki dizi ve filmlerle birlikte bu eşyalara ilginin yeniden arttığını söyledi. Tuzluk, “Kasasından, işlemesine kadar her şeyi bize ait. Son zamanlarda ayrıca atlı okçuluk kulüpleriyle beraber biz de kendimizi bir kademe daha ileriye götürmeye çalıştık. Okçuluk kulüplerinin artmasıyla işlerimiz de açıldı. Onların isteği doğrultusunda, atın üstünde rahat hareket edecekleri şekilde eğerler üretiyoruz. Endonezya, Almanya, Avusturya gibi ülkelere de eğer gönderdik. Filmler de olumlu yansıdı. Biz de ona istinaden kendimizi geliştirerek, bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

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