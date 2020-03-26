Otelciler, istihdam desteği istiyor

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören konaklama sektöründeki çalışanın korunması için istihdam desteği talebinde bulundu. Otellerin en önemli maliyet kaleminin başında personel giderlerinin geldiğini belirten Gönen, “Çalışanın korunması, yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve personeli korumak amacıyla 6 ay istihdam desteği sağlanmalıdır. Küçük ölçekli işletme esnafının, SGK ve vergilerinden altı ay muaf tutulması gerekir. En önemli sorunlarımızdan biri de kiracı olarak çalışan esnafımızın kiralarının ötelenmesidir. Sıfır faizli kredilere acil ihtiyacımız var” dedi.l İZMİR AA