26.03.2020 - 00:02 |
Otelciler, istihdam desteği istiyor
İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören konaklama sektöründeki çalışanın korunması için istihdam desteği talebinde bulundu. Otellerin en önemli maliyet kaleminin başında personel giderlerinin geldiğini belirten Gönen, “Çalışanın korunması, yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve personeli korumak amacıyla 6 ay istihdam desteği sağlanmalıdır. Küçük ölçekli işletme esnafının, SGK ve vergilerinden altı ay muaf tutulması gerekir. En önemli sorunlarımızdan biri de kiracı olarak çalışan esnafımızın kiralarının ötelenmesidir. Sıfır faizli kredilere acil ihtiyacımız var” dedi.l İZMİR AA
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.