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    29.01.2021 - 07:00 |

    Otelcilerden teşekkür

    İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, Basmane Oteller Sokağı’ndan başlayarak Konak’taki tüm otel ve pansiyonları dezenfekte eden Başkan Abdül Batur’a teşekkür etti.

    Otelcilerden teşekkür

    İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, Basmane Oteller Sokağı’ndan başlayarak Konak’taki tüm otel ve pansiyonları dezenfekte eden Başkan Abdül Batur’a teşekkür etti. Esnafın yanında yer alan Başkan Batur, “Tüm işkollarındaki esnafımızın nerede ve neye ihtiyacı var ise yanında olmaya çalışıyoruz. Göreve gelirken ‘Birlikte Konak’ demiştik ve sözümüzün arkasındayız. Bu zor günleri de birlikte atlatacağız” dedi.

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