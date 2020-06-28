‘Otelleri açık tutmalıyız’

Otel yöneticilerini kutlayan ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Sektör olarak zor bir dönemden geçerken konaklama tesislerini açmak, kapalı kalmalarından çok daha evla” dedi. Ege Palas Genel Müdürü Murat Ağbaba’ya ETİK’in plaketini veren İşler, “İzmir’de bir ilki gerçekleştirdiniz, önder oldunuz, emsal oluşturdunuz. Yönetiminizi ve tüm özverili personelinizi kutluyorum” diye konuştu.



75 tesis sertifika bekliyor



Ege Palas Oteli Genel Müdürü Murat Ağbaba da, sertifikalandırılma sürecinde verdiği katkılar için üyesi oldukları ETİK’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Törene katılan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ise, “32 konaklama tesisiyle 43 yeme içme tesisinin belgelendirme süreci devam ediyor. Ne kadar çok tesis bu belgeyi alırsa İzmir turizmi için o kadar faydalı olacak” ifadelerini kullandı.