21.03.2020 - 00:05 |
Otobüs terminali dezenfekte edildi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden ilçelere hareket eden tüm yolcu araçlarında koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Dezenfekte uygulaması yaptırmayan araçların sefere çıkışına müsaade edilmedi. Terminalden günlük 600 dolayında minibüs ve aracın hareket ettiği bildirildi.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.