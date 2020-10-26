Ovacık’ın altyapı sorunu çözülüyor

Muğla Büyükşehir işe Fethiye Belediyesi’nin işbirliğinde 62 milyon lira yatırımla başlayan kanalizasyon hattı çalışmalarında yaklaşık 40 kilometrenin tamamlandığı belirtildi. Personele kolay gelsin dileklerini ileten Başkan Karaca, vatandaşla da bol bol sohbet etti. Karaca, “Mayıs ayına kadar bu bölgedeki çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.