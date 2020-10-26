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    HaberlerEge Haberleri Ovacık’ın altyapı sorunu çözülüyor
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    26.10.2020 - 00:03 |

    Ovacık’ın altyapı sorunu çözülüyor

    Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ovacık-Hisarönü hattında devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

    Ovacık’ın altyapı sorunu çözülüyor

    Muğla Büyükşehir işe Fethiye Belediyesi’nin işbirliğinde 62 milyon lira yatırımla başlayan kanalizasyon hattı çalışmalarında yaklaşık 40 kilometrenin tamamlandığı belirtildi. Personele kolay gelsin dileklerini ileten Başkan Karaca, vatandaşla da bol bol sohbet etti. Karaca, “Mayıs ayına kadar bu bölgedeki çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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