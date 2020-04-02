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    HaberlerEge Haberleri 'Oyuncuların ücretleri düşürülsün'
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    02.04.2020 - 00:00 | | DENİZ TOKAT DHA

    'Oyuncuların ücretleri düşürülsün'

    Yukatel Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, koronavirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı verilen aranın, kulüpleri olumsuz etkilediğini savundu. Başkan Çetin, “Ödemelerin ertelenmesi ve futbolcu ücretlerinin düşürülmesi gerekiyor. TFF’den bu konu hakkında ivedilikle destek bekliyoruz” dedi

    'Oyuncuların ücretleri düşürülsün'

    Koronavirüs pandemisi sebebiyle liglere verilen ara sonrası ekonomik zorluklar yaşanması tahmin edilen Türk futbolunda ilk çığlık, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’dan geldi. Yeşil siyahlılarda ekonomik gerilmelerin başladığını dile getiren Başkan Ali Çetin, “Takımlarımız ciddi maddi kayıplar yaşıyor. Kulüplerimizin ödemesi gereken borçlar var. Futbolcularımıza 2 aylık ödememiz bulunuyor. Federasyondan henüz para alamadık. Ödemelerin ertelenmesi ve futbolcu ücretlerinin de düşürülmesi gerekiyor. Kulüpler bu konuda TFF’den adım bekliyor” diye konuştu.

    ‘Doğru planlama şart’

    Koronavirüs salgınının futbolcuları da olumsuz etkilediğini belirten Çetin, “Takım olarak kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Takımlar neredeyse 20 gündür çalışma yapamıyor. Futbolcuların form tutması uzun sürebilir” dedi. Liglerin ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu kaydeden Çetin, “Bu belirsizlik bizleri zor duruma sokuyor. Hızlandırılmış bir lig oynanacağı söyleniyor. Bu sezonu hemen bitirip, 15 gün sonra da yeni sezona başlanacağı yönünde kulağımıza gelenler var. FIFA’nın bu konuda süratle bir karar vermesi ve kulüplerin de bu karar doğrultusunda planlamalarını yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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