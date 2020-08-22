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    HaberlerEge Haberleri Oyunla sınava hazırlık
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    22.08.2020 - 00:03 |

    Oyunla sınava hazırlık

    Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi Minerva’da çalışmalarını sürdüren bilgisayar mühendisleri Hakan Yılmaz ve Arda Nakışçı’nın geliştirdiği Sınavia uygulaması, öğrencilerin sıvana hazırlık sürecini keyifli hale getiriyor.

    Oyunla sınava hazırlık

    Öğrenciler için interaktif ve sosyal bir platform olan Sınavia’da rastgele bir kullanıcıyla canlı olarak yarışma, arkadaşlarla beraber soru çözme gibi birçok özellik yer alıyor.

    Üniversite bitirme tezi olarak geliştirdikleri Sınavia isimli uygulamalarıyla Genç Beyinler Yeni Fikirler üniversite öğrencileri bitirme projeleri yarışmasında ödül de kazanan Yılmaz ve Nakışçı, ilham kaynaklarının eğitim sürecinin dijitalleşmesi ve eğitim sektöründe daha önce yapılmamış birtakım yenilikleri sunabilmek olduğunu dile getirdi.

    İlk etapta uygulama mağazalarında ALES öğrencileri için yayınlanan Sınavia, gelecek günlerde farklı sınavlarla da kullanıcıları buluşturacak.

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