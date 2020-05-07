Öz disiplin artacaktır!

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, “Okul Eve Sığar mı?” konulu çevrimiçi etkinliğinde, ailelerin ve çocukların içinde bulunduğumuz süreci hem eğitim açısından hem de psikolojik açıdan sağlıklı şekilde geçirebilmelerinin yöntemlerini konuştu. Özel İzmir Ekin Koleji Kurucusu ve Genel Müdürü Ayşe Yasemin Reşitoğlu ile İzmir Özel Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış’ın konuşmacı olduğu etkinliğin oturumun yöneticiliğini ise Özel İzmir Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer yaptı.

Teknoloji deneyimi

Bu süreç atlatıldığında çok ciddi kazanımlar elde edileceğini Yiğit Tatış, “Çevrim-içi eğitim tam olarak normal eğitimi karşılamamakta. Ancak bu süreç sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenlerimiz çok farklı ve önemli deneyimler elde ediyor. Teknoloji konusunda son kullanıcı deneyimi oldukça önemli. Bir diğer önemli konu da iletişim. Öğretmenlerimizin hem öğrencilere hem velilere bu süreçte koçluk yapmasını bekliyoruz. Bunları planlı yaparsak bu süreci sandığımızdan çok daha az eksiklikle atlatacağız” dedi. Velilerin yaşadıkları zorlukları dile Ayşe Yasemin Reşitoğlu ise, “Bundan sonra teknoloji ve çevrim-içi eğitimle iç içe olacağız. Teknolojiye erişim olanakları sağlandığında çevrim-içi eğitim fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilir” şeklinde konuştu.

Gelişim için fırsat olacak

Anne ve babalar için önerilerini sıralayan Gülçağ Gençer de, “Çocuklarınızın kaygılanmamalarını sağlayın, çabasını takdir edin, özgüvenlerini destekleyin, geleceğe odaklanmalarını sağlayın, hobiler edinmesini sağlayın, birlikte eğlenin, merak duygularını geliştirin. Hayatta başarı için iki çok önemli karakter özelliği vardır: Öz disiplin ve dirayet. Bu süreç aslında bunun gelişimi için çok iyi bir fırsat” dedi.