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    HaberlerEge Haberleri Özdilek’te satışta
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    05.07.2020 - 00:02 |

    Özdilek’te satışta

    Yeşim Tekstil, son dönemde tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de tehdit eden koronavirüs salgınına yönelik YSMGUARD markası ile ürettiği kumaş maskeleri Özdilek’te satışa sundu.

    Özdilek’te satışta

     Biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan Health Guard firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin en büyük özelliklerinden biri de temas ettiği anda virüsü durdurması. 50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabilir olmasından dolayı sürdürülebilir özelliğiyle de öne çıkan maskeler, antibakteriyel ve antiviral yapısıyla virüse karşı yüzde 99.94’e kadar etkili. Ürettikleri maskelerle ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından talepler aldıklarını ve bugüne dek iç ve dış piyasada 1 milyona yakın maske satışı gerçekleştirdiklerini belirten Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, kendi markalarıyla satış yaptıkları iç piyasadaki satış kanallarından birinin Özdilek mağazaları olduğunu söyledi.

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