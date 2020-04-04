Özel araçla gelinmesin!

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’la telekonferans yöntemiyle bir görüşme yaptı. Deveciler, özel araçların Balıkesir’e girişlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Kentin 20 belediye başkanının katıldığı görüşmede, koronavirüsle ilgili Burhaniye’de yapılan mücadele ve önleme çalışmalarını aktaran Deveciler, özellikle Balıkesir’e dışarıdan gelenlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.