Özel makarnaya gümüş madalya

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojileri Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ile Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban, balık sevmeyenler ve çölyak hastaları için özel bir makarna geliştirdi. Ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda gümüş madalya almaya hak kazandı. Balıketinin yüksek besin öğesi içeriğine sahip olmasına rağmen hazırlama ve pişirme işlemlerinin zahmetli olması ve de ekonomik faktörlerden dolayı ülkemizdeki tüketiminin yetersiz olduğuna dikkat çeken Fadıloğlu, “Deniz ürünleri iyi birer protein ve omega-3 yağ asitlerini içeren iyi birer lipit kaynağıdır. Balık ayrıca A, D, B6, B12 vitaminleri ile demir, çinko, iyot, selenyum, potasyum ve sodyum minerallerini içerir. Patenti alınan makarnayla iş hayatının yoğun temposu nedeniyle değişen tüketim alışkanlıklarına uygun, hızlı-pratik ve kolay hazırlanabilen bir ürün elde edildi. Yeterli ve dengeli beslenme adına eksik olan ve artırılması gereken hayvansal protein ihtiyacı da karşılanmış oldu” dedi.