Özel repertuvarını Palmiye’de sundu

Dilan Şahin ve orkestrasının sahne aldığı programda Sabah, kendi bestelerinin yanı sıra geceye özel repertuvarını sundu. Palmiye Park Doğal Yaşam’ın sahipleri Adem-Sinan Akar kardeşler, bu tür programların süreceğini belirtti. Sinan Akar, “Sevilen sanatçıların yer alacağı özel geceler düzenleyeceğiz” dedi.