09.02.2020 - 00:03 |
Özel repertuvarını Palmiye’de sundu
Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nın karşısında hizmet veren Palmiye Park Doğal Yaşam, Coşkun Sabah’ı ağırladı.
Dilan Şahin ve orkestrasının sahne aldığı programda Sabah, kendi bestelerinin yanı sıra geceye özel repertuvarını sundu. Palmiye Park Doğal Yaşam’ın sahipleri Adem-Sinan Akar kardeşler, bu tür programların süreceğini belirtti. Sinan Akar, “Sevilen sanatçıların yer alacağı özel geceler düzenleyeceğiz” dedi.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.