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    HaberlerEge Haberleri Özel repertuvarını Palmiye’de sundu
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    09.02.2020 - 00:03 |

    Özel repertuvarını Palmiye’de sundu

    Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nın karşısında hizmet veren Palmiye Park Doğal Yaşam, Coşkun Sabah’ı ağırladı.

    Özel repertuvarını Palmiye’de sundu

    Dilan Şahin ve orkestrasının sahne aldığı programda Sabah, kendi bestelerinin yanı sıra geceye özel repertuvarını sundu. Palmiye Park Doğal Yaşam’ın sahipleri Adem-Sinan Akar kardeşler, bu tür programların süreceğini belirtti. Sinan Akar, “Sevilen sanatçıların yer alacağı özel geceler düzenleyeceğiz” dedi.

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