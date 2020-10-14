14.10.2020 - 00:02 |
Özer’in adına tıp öğrencilerine burs
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurucu hocalarından olan, 2013 yılında vefat eden Prof. Dr. Mithat Özer’in adına ailesi tarafından tıp fakültesini kazanan öğrencilere Atlas Sağlık Eğitim Vakfı aracılığıyla burs verilmeye başlandı.
Atlas Vakfı Başkanı Dr. Mustafa Apak, “Toplumu ayakta tutan bazı insanlar vardır, varlığıyla güven veren, ışık saçan, herkesi şemsiyesi altına alan, yaşarken bazen farkedilmeyen, değeri tam anlaşılamayan. İşte onlardan biridir Prof. Dr. Mithat Özer. Öldüğü güne kadar hekimlik için koştu, bu gün onun yetiştirdiği hocalar tıp öğrencilerini yetiştiriyor” dedi.