Özer’in adına tıp öğrencilerine burs

Atlas Vakfı Başkanı Dr. Mustafa Apak, “Toplumu ayakta tutan bazı insanlar vardır, varlığıyla güven veren, ışık saçan, herkesi şemsiyesi altına alan, yaşarken bazen farkedilmeyen, değeri tam anlaşılamayan. İşte onlardan biridir Prof. Dr. Mithat Özer. Öldüğü güne kadar hekimlik için koştu, bu gün onun yetiştirdiği hocalar tıp öğrencilerini yetiştiriyor” dedi.