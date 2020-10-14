‘Özgüvenimizi ondan aldık’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversiteye önemli katkıları olan Sıtkı Davut Koçman’ı 15. ölüm yıldönümünde anıyor. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 14 Ekim 2005’te yaşamını yitiren Koçman’ın, madencilik sektörü başta olmak üzere; nakliye, demiryolu, otomotiv, tavukçuluk ve zirai ilaç alanlarında önemli yatırımlar yaptığını belirtti, “Eğitime katkıları da çok çok önemli. MSKÜ bunun en güzel örneği. Vefa, sadece güzel sözlerle anmak anlamına gelmemelidir; çok çalışmaktır, üretmektir, örnek almaktır. Bizler de ülke ve bölgemizin ihtiyacı olan nitelikli bireyler yetiştirme görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Koçman’ın izinden gidiyoruz” dedi.

‘Bugün olsa gurur duyardı’

Merhum Koçman’ı ölümsüz kılacak en değerli eserin, ülkesine hizmet aşkıyla dolu üniversite öğrencileri ve onların üstün başarıları olduğunu belirten Çiçek, “O öğrenciler ki, merhum Koçman’ın eğitime ve bilime verdiği değeri örnek alarak, yarınları inşa edecek. Buna olan inancımız tam” diye konuştu. Üniversitenin laboratuvarlarında, onun sunduğu altyapı ve olanaklarla, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek istediklerini kaydeden Çiçek, şu vurguyu yaptı: “Tıpkı onun gibi özgüvenli ve girişimci... Sevgili öğrencilerimiz de bu yolda ilerliyor. Bugün aramızda olsaydı, inanıyorum ki üniversitemizin geldiği nokta kendisini gururlandırır, çok mutlu ederdi.”