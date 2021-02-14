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    HaberlerEge Haberleri ‘Özlem Başkan hep arkamızda’
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    14.02.2021 - 00:05 |

    ‘Özlem Başkan hep arkamızda’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, kiracısı olan esnafa yüzde 50 indirim yaptı. Faaliyetleri duran işyerlerinden ise kira almayacak. Kararı sevinçle karşılayan esnaf, “Sırtımızdan yük kalktı” dedi

    ‘Özlem Başkan hep arkamızda’

    Aydın Belediyesi, pandemiyle birlikte geçim sıkıntısına düşen esnafa nefes aldıracak bir karara imza attı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Belediye mülkiyetindeki ve tasarrufundaki taşınmazlarda faaliyetleri azalan esnafın kiralarında yüzde 50 kira indirimine gittik. Faaliyetleri tamamen duran işyerlerinden ise kira almayacağız. Ayrıca faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnafın kira süreleri de faaliyette bulunmadığı süre kadar uzatılacak. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi. Başkanvekili Evrim Karakoz da, “Derman ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği esnafımızın, çiftçimizin. kısacası vatandaşın yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

    Kara gün dostu

    Yedi yıldır Büyükşehir’in kiracısı olduğunu belirten lokantacı Erol Tuğ, “39 yıldır esnaflık yapıyorum, işlerin böyle kötüleştiğini görmedim. Bu süreçte Başkanımız Özlem Çerçioğlu devreye girdi. Bize el uzatıp nefes aldırdı” dedi. Aydın Otogarı’ndan Bülent Bulut, “Bu zorlu süreçte bize destek çıkan hiçbir kurum olmadı, arkamızda sadece Özlem Çerçioğlu durdu” şeklinde konuştu. 26 yıldır büfe işleten Mutlu Ay, “Özlem Başkan, diğer sektörlere de belediyenin imkânlarını kullanarak destek veriyor” dedi. Geçen yıl ekim ayından bu yana kapalı olan İsmet Sezgin Parkı’nın işletmecisi Nazmi Kaya ise, “Özlem Başkan kara gün dostu olduğunu hissettirdi. Sırtımızdan yük kalktı” ifadelerini kullandı.

     

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