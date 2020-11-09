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    09.11.2020 - 00:04 |

    Özlem, saygı ve şükranla

    Özlem, saygı ve şükranla

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Çerçioğlu mesajında, “Karanlık günlere ışık tutan, milleti tebaa olmaktan kurtarıp özgür birer birey olmasını sağlayan, Anadolu topraklarında emperyalizme diz çöktüren Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde özlem, saygı ve şükranla anıyoruz. Tüm imkânsızlıklar içinde gösterdiği liderliği, zorluklara karşı direnci, halkına duyduğu güveniyle gençlerde beslediği umutları bizlere ışık olmaya devam ediyor. 10 Kasım, yüreğimizde bir sızı olmakla birlikte, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için Atatürk’e verdiğimiz söze bağlılığımızı da ifade ettiğimiz gün” dedi.

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