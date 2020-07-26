Özlemiştik

Radyo-yu Hümayun müzikli güldürü, 28 Temmuz Salı günü Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açık Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ,”Tüm sağlık önlemlerini alarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehir Tiyatromuz oyunlarını yaz boyunca açık hava tiyatromuzda sahneleyecek. Tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.



Maske zorunlu olacak

Sağlık önlemleri çerçevesinde 600 kişilik salona 300 izleyici alınacak. 28-29 Temmuz ile 5-6-12-13-19-20 Ağustos ğünlerinde izleyiciyle bulaşacak oyunun biletleri ‘biletinial.com’ üzerinden online olarak satılacak. Tiyatro girişinde ateş ölçümü yapılacak ve el dezenfektanı kullanılacak. Kapılar oyun saatinden 30 dakika önce (20.30) açılacak.