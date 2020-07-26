Özlemiştik

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    26.07.2020 - 00:02 |

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    Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana oyunlarına ara veren, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), normalleşme sürecine geçilmesiyle perdelerini açmaya hazırlanıyor.

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    Radyo-yu Hümayun müzikli güldürü, 28 Temmuz Salı günü Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açık Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ,”Tüm sağlık önlemlerini alarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehir Tiyatromuz oyunlarını yaz boyunca açık hava tiyatromuzda sahneleyecek. Tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.

    Maske zorunlu olacak

    Sağlık önlemleri çerçevesinde 600 kişilik salona 300 izleyici alınacak. 28-29 Temmuz ile 5-6-12-13-19-20 Ağustos ğünlerinde izleyiciyle bulaşacak oyunun biletleri ‘biletinial.com’ üzerinden online olarak satılacak. Tiyatro girişinde ateş ölçümü yapılacak ve el dezenfektanı kullanılacak. Kapılar oyun saatinden 30 dakika önce (20.30) açılacak.

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