Özverinin adı Güler Parkı

50 yıldır Buca Ufuk Mahallesi 1012 sokakta yaşayan 76 yaşındaki Sami Güler, 1995 yılında bölgeye yapılan parkın 25 yıldır gönüllü olarak bakımını yapıyor. Mahallenin Sami Amca’sı olarak gönüllere taht kuran Güler, ağaçların bakımıyla güne başlıyor. Dikilen her fidanı çocuğu gibi büyüten Güler, bordür taşların boyanmasına kadar her görevi üstleniyor, genç kuşaklara da doğa sevgisi aşılıyor.



Güler’in özverili çalışmaları, kentteki parkların korunması için Gönüllü Park Görevlisi projesini hayata geçiren Buca Belediyesi tarafından plaketle ödüllendirildi. Ayrıca maclis kararıyla parka ‘Güler Parkı’ adı verildi.



Her gün, tek tek bakıyor



Çok sevdiği parkında adının yaşayacak olmasından duyduğu mutluluğu “Dünyalar benim oldu. Bu park benim için çocuk yetiştirmek gibi” sözleriyle ifade eden Güler, “Bir milletin temiz olması, evinden belli olur. Bu park benim evimin içi gibi ve kimseye, ‘Bu parkın kıymetini bilmiyorlar’ dedirtmem. 25 sene önce bu park yapıldı, ağaçları sayyıp, ‘Allah izin verirse ben bu ağaçları büyütürüm’ dedim. Her ağacı her gün tek tek kontrol ediyorum, onlar büyüdükçe ben mutlu oluyorum” diye konuştu.