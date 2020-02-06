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    HaberlerEge Haberleri Pakistan, Milas’ın yağını çok beğendi
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    06.02.2020 - 00:49 |

    Pakistan, Milas’ın yağını çok beğendi

    Pakistan’ın Karaçi kentinden Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na zeytinyağı ticareti için işbirliği önerisi geldi

    Pakistan, Milas’ın yağını çok beğendi

    Pakistan’ın Karaçi kentinden Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na zeytinyağı ticaretinde işbirliği önerisi geldi. Türkiye’nin Karaçi Ticaret Ateşeliği aracılığıyla iletilen zeytinyağı ticareti işbirliği talebinde, önemli bir Pakistan firmasının franchise sahibi veya tedarikçi modeline dayalı bir işbirliği yapılmak istediği bildirildi. Buna göre, 1985 yılında kurulan International Multi Group of Campanies (IMGC) adlı firmanın endüstriyel ve ticari taahhütte bulunduğu ve Pakistan’ın üç ilindeki tesisleriyle bitkisel yağ sektöründe tanınmış bir firma olduğu, yıllık cirosunun 200 milyon USD üzerinde bulunduğu kaydedildi.

    ‘Dünya duyacak’

    MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Her ortamda Milas’ın ürünlerini tanıtmaya gayret ediyoruz. Geçen 14-15 Kasım günlerinde TOBB ile katıldığımız Pakistan’daki toplantıda da Türkiye’nin Karaçi Ticaret Ataşesi Eyyüp Yıldırım’ın da destekleriyle Pakistanlı firmalara coğrafi işaretli Milas zeytinyağını anlatmıştık. Bu görüşmelerin ardından Karaçi Ticaret Ateşeliği aracılığıyla önemli bir Pakistan firmasından bize zeytinyağı ticaretinde işbirliği önerisi geldi. Öneriyi üyelerimize ileteceğiz. Umarım bu teklif, Milas zeytinyağının dünya pazarlarına açılmasında önemli bir adım olur” dedi.

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