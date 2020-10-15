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    HaberlerEge Haberleri Palut, merkezde değişime gidiyor
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    15.10.2020 - 00:00 |

    Palut, merkezde değişime gidiyor

    Süper Lig’de milli aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut’u tatlı bir kadro telaşı sardı.

    Palut, merkezde değişime gidiyor

     İlk 4 haftayı yenilgisiz 6 puanla tamamlayan sarı kırmızılılarda Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Nwobodo ve Napoleoni’nin tamamen iyileşmesi, yeni transfer Guilherme’nin ise form tutması genç teknik adamın elini güçlendirdi. Palut’un Nwobodo’yu sahaya sürmeyi planladığı, 10 numara pozisyonunda ise Mossoro’yu kenara çekip Guilherme’ye şans vereceği ifade edildi. Palut, kale, savunma ve forvette ise değişime gitmeyeceğini belirtti, “Çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Mücadelemizi sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.

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