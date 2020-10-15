Palut, merkezde değişime gidiyor

İlk 4 haftayı yenilgisiz 6 puanla tamamlayan sarı kırmızılılarda Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Nwobodo ve Napoleoni’nin tamamen iyileşmesi, yeni transfer Guilherme’nin ise form tutması genç teknik adamın elini güçlendirdi. Palut’un Nwobodo’yu sahaya sürmeyi planladığı, 10 numara pozisyonunda ise Mossoro’yu kenara çekip Guilherme’ye şans vereceği ifade edildi. Palut, kale, savunma ve forvette ise değişime gitmeyeceğini belirtti, “Çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Mücadelemizi sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.