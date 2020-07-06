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    06.07.2020 - 00:01 | | Ergin Karataş DHA

    Palut’un istifası yönetimden döndü

    Palut’un istifası yönetimden döndü

    Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut’un istifası kabul edilmedi. Başkan Mehmet Sepil ile Başkan Vekili Talat Papatya, yola devam kararı verdi. Papatya, “Bu kararın iki taraf için de hayırlı olacağını düşündük” dedi.

    Süper Lig İzmir temsilcisi Göztepe’de Teknik Direktörü İlhan Palut’un, Fenerbahçe deplasmanından da yenilgiyle dönülmesi sonrası yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil ile Başkan Vekili Talat Papatya ise istifayı kabul etmedi, yola devam kararı verdi. Palut’un istifasını doğrulayan Papatya, “Hocamız, Başkan Mehmet Sepil’e çok onurlu ve güzel bir mesaj çekip istifa etmek istediğini söyledi. Başkan da, ‘Sıcağı sıcağına bu gecenin konusu değil, yarın oturur konuşuruz’ yanıtını verdi. Bizim esas gündemimiz maç kaybetmenin yanında Serdar Gürler ve Batuhan Kırdaroğlu’nun ciddi sakatlık geçirmesiydi. Serdar’ın çapraz bağlarında bir kopma söz konusu. Altınordu’da kiralık oynayan Batuhan’ın da bilindiği gibi ayağı kırıldı, onun üzüntüsü içindeyiz” diye konuştu.

    ‘Acil bir karardı’

    Papatya, “İstifa müessesi onurlu bir durum. Hocamız başkanımıza olan sevgisi, Göztepe’ye olan saygısından dolayı elimizi rahatlatmak için böyle bir karar aldı. Acil alınmış kararların fayda getirmediğini gördük. İstifasını kabul etmedik. İki taraf için de hayırlı olacağı kararını verdik” dedi.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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