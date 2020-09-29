Pamucak sahilinde Rusya rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlar ve erkeklerde Rusya mutlu sona ulaştı. Kadınlarda final maçında Rusya’nın iki takımından Anastasila Frolova/Aleksandra Ganenko, Maria Voronina/Marija Bocharova ikilisini 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Erkeklerde ise final maçında Milosz Kruk/Mikolaj Miszczuk (Polonya) ikilisini 2-0 ile geçen Rusya’dan Nikolay Chukhnenkov/Nikita Evert şampiyon oldu.

Protokol ödüllendirdi

Erkeklerde ve kadınlarda şampiyon olan sporculara kupa ile altın madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

Erkekler ikincisi Polonya’ya gümüş madalyalarını ve kupalarını Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Enver Yılmaz verdi, kupayı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel takdim etti. Kadınlarda ikinci olan Rusya’ya kupa ve madalyalarını Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Beach It Beach Sports Organizasyonu CEO’su Gürsel Yeşiltaş takdim etti.