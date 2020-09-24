Pamuk hasadı kontrol altında

Sistem; araçlara tesis edilecek cihazların GPS uydularından ve cihaza bağlı sensörlerden aldığı verileri GSM/GPRS üzerinden sunucu bilgisayarlara aktarması mantığıyla çalışacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 12 ilçe müdürlüğü tarafından da tek ekranda tüm araçların bilgileri görüntülenecek.



Pamuk hasat makinelerine GPS ve nem ölçerin takılmasıyla, nem oranı takip edilecek, tam açmamış kozaların toplanması, pamuğun çiğli oranının yüksek olması gibi durumlar da kontrol altında tutulacak. Tamir, bakım ve ayarları yapmayan üreticiye, idari para cezası uygulanacak.