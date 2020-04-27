Pamukkale çiçek açtı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’tan bu yana ziyarete kapanan Denizli’deki Pamukkale travertenlerde çiçekler açtı. 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla ziyaretçi rekoru kıran Pamukkale, 1 ayı aşkın süredir ziyaretçilerinden uzak kalması nedeniyle daha beyaz bir görünüme büründü. Eşsiz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan ancak uzun süredir kapalı olan Pamukkale’deki travertenlerin dibinde de Lale ve sarı çiçekler açtı. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. l DENİZ TOKAT DHA