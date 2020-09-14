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    14.09.2020 - 00:02 |

    Pamukkale’de denetim

    Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

    Pamukkale’de denetim

    İlçe genelinde faaliyet gösteren, vatandaşın toplu şekilde vakit geçirdikleri işletmelerde, salgına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Pandemi süreci başladığı günden bu yana ilçe genelinde dezenfekte ve denetimleri ihmal etmediklerini belirten Başkan Avni Örki, “Artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yerel idareciler olarak vatandaşın sağlığını düşünmek zorundayız” dedi.

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