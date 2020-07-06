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    HaberlerEge Haberleri Pamukkale’de tarım da turizm kadar değerli
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Pamukkale’de tarım da turizm kadar değerli

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin kekik üretim merkezi olan ilçede çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

    Pamukkale’de tarım da turizm kadar değerli

    Gözler Mahallesin’de hasat çalışmaları yapan üreticiyi ziyaret eden Örki, eline aldığı dirgen ile harman yapılan kekiklerin dövülme işleminde çalışanlara yardım etti. Başkan Örki, daha sonra mahalledeki lavanta bahçelerini gezdi.

    İlçenin lavanta üretiminin de merkezi olacağını söyleyen Örki, “Pamukkale sadece turizm değil tarım konusunda da ülke çapında ün sahibi oldu. Lavanta bahçeleri de muhteşem güzelliğini ortaya çıkardı” dedi. l DENİZ TOKAT DHA

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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