Pamukkale’de tarım da turizm kadar değerli

Gözler Mahallesin’de hasat çalışmaları yapan üreticiyi ziyaret eden Örki, eline aldığı dirgen ile harman yapılan kekiklerin dövülme işleminde çalışanlara yardım etti. Başkan Örki, daha sonra mahalledeki lavanta bahçelerini gezdi.

İlçenin lavanta üretiminin de merkezi olacağını söyleyen Örki, “Pamukkale sadece turizm değil tarım konusunda da ülke çapında ün sahibi oldu. Lavanta bahçeleri de muhteşem güzelliğini ortaya çıkardı” dedi. l DENİZ TOKAT DHA