Pamukkale’ye kardeş

Sivas Valiliği, Denizli’de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzerini il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi’ne kazandırdı.

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de ‘Altınkale’ ismi verilen projede, Pamukkale’dekine benzer basamaklı havuzların yapımı tamamlandı. Turizm açısından şehre değer katması beklenen proje, 40 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Altınkale’de peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor. Altınkale’ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. - DHA