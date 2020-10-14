‘Pandemi’ beğenide

Ulusal ve Uluslararası birçok kişisel ve karma sergi açan Tanrıverdi’nin ‘Pandemi’ adlı sergisi, 2 Kasım’a kadar gezilebilecek. Çalışmalarını uzun süre Stuttgart ve İzmir’de devam eden Tanrıverdi, “Ünlü ressam-mimar Nafi Çil ile çalıştığım dönemde onun çalışmalarından çok etkilenmiştim ve bende sizin gibi olmak istiyorum derdim, oda bende bu mayanın hazır olduğunu belirtmişti. Varoluş nedenim resim yapmak, günümün çoğunu atölyemde resim yaparak geçiriyorum. Suskun bir sergi olacağını düşünüyorum bu yüzden adını ‘Pandemi’ koydum. Pandemi dönemi yaptığım eserlerle önceki sergilerimden olan resimler var. Su ve kadını resimlerimde çok kullanıyorum. Kadınların bir melek olduğunu ve yaşadıkları sorunların üzerinden güçleriyle kalkabileceklerine çok inanıyorum” dedi.