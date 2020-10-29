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    HaberlerEge Haberleri Pandemi merkezi için ilk kazma...
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    29.10.2020 - 00:07 |

    Pandemi merkezi için ilk kazma...

    Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesine 7 yıl önce 112 Acil Servis ekipleri için bina yaptıran hayırsever, iş insanı Hüseyin Gümüşlü, bu defa pandemi merkezi yaptıracak.

    Pandemi merkezi için ilk kazma...

    Hastane bahçesindeki 150 metrekarelik alana yapılacak, içinde 4 oda ve tuvalet bulunacak merkez için ilk kazma vuruldu. Tüm masrafları Gümüşlü tarafından karşılanacak merkezin kasım ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirten Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, “Tehlike geçtiğinde bina, diş polikliniği olacak” dedi. Sarıgöl’de 41 yıl vergi rekortmeni olduğunu kaydeden Gümüşlü de, “İlçeme katkı sağlamak mutlu ediyor" diye konuştu. l DHA

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