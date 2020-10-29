Pandemi merkezi için ilk kazma...

Hastane bahçesindeki 150 metrekarelik alana yapılacak, içinde 4 oda ve tuvalet bulunacak merkez için ilk kazma vuruldu. Tüm masrafları Gümüşlü tarafından karşılanacak merkezin kasım ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirten Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, “Tehlike geçtiğinde bina, diş polikliniği olacak” dedi. Sarıgöl’de 41 yıl vergi rekortmeni olduğunu kaydeden Gümüşlü de, “İlçeme katkı sağlamak mutlu ediyor" diye konuştu. l DHA