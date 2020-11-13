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    HaberlerEge Haberleri Pandemi tedbirleri elden bırakılmıyor
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Pandemi tedbirleri elden bırakılmıyor

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüs tedbirlerini elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının son durağı sahil bandı oldu.

    Pandemi tedbirleri elden bırakılmıyor

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüs tedbirlerini elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının son durağı sahil bandı oldu. Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayarak tüm sahil şeridi 80 derecelik köpüklü suyla yıkandı. Öte yandan bölgede bulunan tüm yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Başkan Ömer Günel, “Rehavete kapılmayın. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin” dedi.

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