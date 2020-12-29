Pandemide çocuklar kilo aldı

Pandemi döneminde çocuklarının bağışıklık sistemini desteklemek isteyen aileler için besin takviyesi kullanımı kaçınılmaz oldu. Minikler ise evde geçirdikleri zamanda sık sık atıştırmalıklar tüketiyor. Çocuklarda yaşanabilecek kilo artışı sorununa dikkat çeken MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Mutlaka hareket etmeleri teşvik edilmeli. Bunu sağlamak için de mümkünse çocuklar ile birlikte egzersiz yaparak onlara rol model olunmalı. Çocukların haftada en az 3 kez olmak üzere günde yarım ila bir saat arasında egzersiz yapması gerekmektedir. Bağışıklık sistemini de destekleyen fiziksel egzersiz, düzenli uyku ve sağlıklı beslenme ile de mutlaka dengelenmelidir” dedi.

Ana öğünlerin atlanmadığı, kahvaltının önemsendiği bir yeme düzeni öneren Uzel, “Protein alımı, meyvelere ek olarak lif kaynağı olan sebze tüketimi de sağlanmalı. Su tüketimi de yeterli miktarda sağlanmalı. Hatta su, zamansız gerçekleşen yalancı açlık hissinin bastırılması için bile kullanılabilir” diye konuştu.