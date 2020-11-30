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    HaberlerEge Haberleri ‘Pandemide egzersiz şart’
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    30.11.2020 - 00:01 |

    ‘Pandemide egzersiz şart’

    ‘Pandemide egzersiz şart’

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, pandemi sürecinde evde kalmak zorunda olan Alzheimer hastalarının beklenenden daha fazla etkilendiğini söyledi. Küsbeci, “Bu hastaların fiziksel ev egzersizleriyle desteklenmesi gerekiyor. Online egzersiz programlarını takip etmeleri, uyku problemi gelişirse mutlaka erken önlemini almaları, bilgisayar temelli hafıza oyunlarıyla desteklenmeleri oldukça önemli” dedi.

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