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    HaberlerEge Haberleri Pandemide ikinci ödülü kucakladı
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    24.12.2020 - 00:06 |

    Pandemide ikinci ödülü kucakladı

    11 yaşındaki minik yetenek Almanya’da derece aldığı yarışmanın ardından Türkiye’de de kendi yaş grubunda birincilğin sahibi oldu.

    Pandemide ikinci ödülü kucakladı

     

    İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 11 yaşındaki Çınara Manaflı, pandemi döneminde de başarılara imza atmaya devam ediyor. Manaflı, Ağustos ayında derece aldığı Almanya’daki yarışmanın ardından yine çevrimiçi gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2. Uluslararası Rhapsody Piyano Yarışması’nda kendi yaş grubunda birincilik ödülü kazandı.

    Chopin hayranı olduğunu söylenen Çınara, “Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.

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