Pandemide meme sağlığını ihmal etmeyin

“Erken tanı özellikle meme kanserine bağlı ölümleri azalttığı kanıtlanan çok önemli bir uygulamadır” diyen Yeniay, meme kanseri hastaları için şu önerilerde bulundu:

“Şüpheli bir kitle saptanması durumunda yapılması gereken tanı amaçlı işlemler, imkanlar ölçüsünde devam etmeli, geciktirilmemeli. Cerrahi işlemlerde ameliyat süresi, hastanede kalış vb. yönlerden, mümkün olan en küçük işlem tercih edilmeli. Kemoterapi başlanmış olan hastalar ise tedavilerini mümkün ise tamamlamalı. Yeni tedavi alacak hastalarda ise protokollerde değişiklikler yapılabilir. Hastalarımızda tanı ve tedavi süreçleri nedeniyle oluşan stresin üzerine eklenen Kovid-19’un yarattığı izolasyon ve korku, kaygı bozukluklarına ve stresin daha da artmasına neden olabilir. Bu nedenle hastalarımızın mümkün olduğunca aile ve sosyal çevreleri ile iletişimlerini devam ettirmeleri, egzersiz ve ev dışı aktivitelerde bulunmaları oldukça faydalıdır. Kilo alımından kaçınılmalıdır. Bağışıklık sistemini destekleyecek taze meyve ve sebzeler, omega-3-6’dan zengin gıdalar, C ve D vitamini ve çinko desteği faydalı olacaktır. Ayrıca hastalar, salgından en temel korunma yöntemleri olan maske, kişisel mesafe ve temizlik kuralını sıkı sıkıya uygulamalı.”