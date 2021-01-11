Pandeminin gizli kahramanları kadınlar

Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altındaki Emek Atölyeleri’nde gönüllü olarak çalışan 50 kadın, tıbbi maski ihtiyacını karşılıyor. Burhaniye’de de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görevli 2 giyim öğretmeni, kursiyer kadınlarla birlikte sağlık çalışanları için koruyucu önlük üretiyor. Kuşadası’nda faaliyet gösteren Emek Atölyeleri, 2020 yılında 320 bini çocuk olmak üzere 1 milyon 500 bin maske üretti. Salgınla mücadele çok önemli bir yer tutan ve kamusal alanlarda zorunlu hale getirilen maskeler, kentin farklı noktalarında ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldı.

300 önlük

Emek Atölyelerinde tıbbi maske dikiminin yanı sıra hediyelik eşya ve tekstil ürünleri üretmek için de hazırlık yapılmaya başlandı. Kooperatif Başkanı Ayşegül Dağlı, “Tüm gücümüzü kentimizin maske ihtiyacını gidermek için kullandık. Şimdi de hediyelik eşya, kıyafet, ayakkabı ve ev tekstili gibi ürünler üreteceğiz. Bunları tekstil ürünlerinden geri dönüştürerek hazırlayacağız” dedi. Burhaniye’de de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görevli Özlem Tezcan ve Gülsüm Ak, öğrencileriyle birlikte sağlıkçılar için koruyucu önlük üretimine başladı. 300 önlük dikmeyi hedefleyen kadınlar, ilk aşamada 40 tanesini sağlık çalışanlarına teslim etti.

Giyim öğretmeni Gülsüm Ak, “Hedefimiz, koronavirüsle mücadele eden kahramanlara destek olmak” diye konuştu. Kursiyer Fatma İbiş de, “Bizim de bir katkımız olursa mutlu oluruz” ifadesini kullandı.