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    HaberlerEge Haberleri ‘Pandemiyle ilgi tarıma yöneldi’
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    15.05.2020 - 00:07 |

    ‘Pandemiyle ilgi tarıma yöneldi’

    ‘Pandemiyle ilgi tarıma yöneldi’

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti AR-GE Başkanlığı’na konuk oldu, “Tarımın içinde olmayan birçok insan, pandemiyle birlikte bu sektörün içinde yer almak istiyor. Biz de projeler geliştiriyoruz. Tarımla ilgilenen gençler, il müdürlüklerimizden bilgi alabilir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da “Normalleşme sürecine geçiyoruz, ama 4-5 ay dahi sürse problem yaşanmayacak. Ürünlerde fazlamız var” dedi.

    Kovid-19 önlemlerinin kademeli olarak kaldırılması kararını da da değerlendiren Dağ, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Vatandaşların yüzde 94.6’sı ‘Evde kal çağrısına uyuyor musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ yanıtını verdi. Yüzde 5.4’ü bu çağrıya uymadı. Toplumun yüzde 92.2’si de sokağa çıkma yasağı uygulamalarını destekliyor” vurgusunu yaptı.

    Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.
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