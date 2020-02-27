Papatya Mobilya MODEKO’ya hazır

4-8 Mart günleri arasında gerçekleşecek fuarda Papatya Mobilya, 154 metrekarelik standında tasarımı, kaliteyi ve dünya standartlarını yansıttığı ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Fuar, pazar talep ve beklentilerini ölçmek açısından Türkiye’nin önde gelen platformlarından biri olarak kabul ediliyor.