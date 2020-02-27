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    HaberlerEge Haberleri Papatya Mobilya MODEKO’ya hazır
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    27.02.2020 - 00:01 |

    Papatya Mobilya MODEKO’ya hazır

    Yenilikçi yaklaşımla iç ve dış mekan koleksiyonlarını geliştiren Papatya Mobilya, 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı MODEKO’da tüketiciler ve sektör profesyonelleriyle buluşacak.

    Papatya Mobilya MODEKO’ya hazır

    4-8 Mart günleri arasında gerçekleşecek fuarda Papatya Mobilya, 154 metrekarelik standında tasarımı, kaliteyi ve dünya standartlarını yansıttığı ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Fuar, pazar talep ve beklentilerini ölçmek açısından Türkiye’nin önde gelen platformlarından biri olarak kabul ediliyor.

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