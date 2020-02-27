27.02.2020 - 00:01 |
Papatya Mobilya MODEKO’ya hazır
Yenilikçi yaklaşımla iç ve dış mekan koleksiyonlarını geliştiren Papatya Mobilya, 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı MODEKO’da tüketiciler ve sektör profesyonelleriyle buluşacak.
4-8 Mart günleri arasında gerçekleşecek fuarda Papatya Mobilya, 154 metrekarelik standında tasarımı, kaliteyi ve dünya standartlarını yansıttığı ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Fuar, pazar talep ve beklentilerini ölçmek açısından Türkiye’nin önde gelen platformlarından biri olarak kabul ediliyor.
İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.