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    HaberlerEge Haberleri Papaz eriği güldürüyor
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    18.05.2020 - 00:03 |

    Papaz eriği güldürüyor

    Türkiye’nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bölgeye özgü yetişen dumanlı papaz eriğinde verim ve fiyat üreticiye umut oldu.

    Papaz eriği güldürüyor

    Gediz Nehri’nin suladığı Turgutlu Ovası’nda, 13 bin dekar arazide yıllık ortalama 45 bin ton civarında üretilen erikte hasat sezonu sürüyor. Mübadele döneminde ilçeye göç edenlerin getirdiği tahmin edilen fidelerle yetiştirilen, koyu ve parlak yeşil rengi, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğu nedeniyle diğer türlerden farklılaşan dumanlı erikte, özellikle büyük şehirler ve tatil merkezlerinden gelen taleple üretim hızla artıyor. Meyvenin kilogramı toptan 4-6 lira arasında değişirken, raf fiyatları 8-15 lira aralığında seyrediyor. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, “Geçen yıl rekoltede 45 bin ton civarında kalmıştık, bu yıl 50 bin tonu geçmeyi bekliyoruz. Fiyat ve verim anlamında üreticinin yüzü gülüyor” dedi. l KAMİL TEKMEN AA

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