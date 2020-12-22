Paralardan gelecek bulaş riskini azalttı

DENİZLİ’NİN Sarayköy ilçesinde, büfe işleten Osman Kemah (50), koronavirüs salgını nedeniyle işyerindeki paraları dezenfektanla yıkayıp sobada kurutuyor. Kemah, dezenfektanla yıkadığı temiz paraları, kendisinden tost yaptıranlara para üstü olarak veriyor. Salgın sona erinceye kadar uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Kemah, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için onların sağlığını da gözetiyoruz. Virüs para alışverişinde de bulaşabiliyor. Biz bulaş riskini en aza indirmek için gayret sarf ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaşlar bizi takdir ediyor” diye konuştu.