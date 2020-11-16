Parça parça çaldılar

MANİSA Turgutlu’da yaşayan heykeltıraş Muharrem Yetkin’e (77) onarılması için getirilen, 18 yıl önce yaptığı, 3 metre boyundaki bakır Atatürk heykeli, evinin bahçesinden çalındı.

Yetkin, Ören Belediyesi’nin siparişi üzerine 18 yıl önce, yaklaşık 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında bakırdan Atatürk heykeli yaptı. Heykel, şiddetli rüzgarlarda hasar görünce onarım için Yetkin’e getirildi. Yetkin’in Ergenekon Mahallesi’ndeki müstakil evine getirilen heykel, farklı günlerde parça parça çalındı. Polis, heykeli kim ya da kimlerin çaldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Heykelin parçalanmadan önce bulunmasını isteyen Yetkin, “Temennimiz, bu heykelin parçalara ayrılmadan bulunması. Nasıl götürüldüğünü hala anlamıyorum” diye konuştu.